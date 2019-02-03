Куарон получил главную премию Гильдии режиссеров США за фильм "Рим"

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон завоевал главную награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) за фильм "Рим" (Roma).

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщается на сайте премии.

Гильдия режиссеров США вручила режиссеру награду за "Выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма" в 2018 году.

Премию лучшего режиссера-дебютанта получил Бо Бёрнэм за фильм "Восьмой класс".

Адам МакКей получил премию за выдающиеся достижения в области режиссуры драматического сериала за эпизод телесериала "Наследники".

Церемония вручения премий Гильдии режиссеров США состоялась в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе.

Напомним, что ранее Куарон получил "Золотой глобус" за режиссуру фильма "Рим".