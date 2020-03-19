Крупнейшие музеи мира, которые можно посетить не выходя из дома

На фоне угрозы распространения пандемии коронавируса и объявления многими странами мира режима ЧС и карантина, практически все объекты культуры, в частности музеи, стали недоступны для посещения. Но благодаря современным технологиям любители высоко искусства имеют альтернативные возможности насладиться этими богатствами мирового наследия.

Report представляет вашему вниманию подборку знаменитых музеев мира, которые вы сможете посетить онлайн, не выходя из дома.

Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 миллиона экспонатов;

Британский музей в Лондоне – это один из лучших музеев мира. Музей, включающий 70 тысяч экспонатов, размещённых в галереях общей протяжённостью 4 километра, обладает одним из самых полных собраний антиквариата, рисунков и эстампов – по последним подсчётам, более 7 миллионов. Коллекция римского и греческого искусства Британского музея не имеет себе равных, а египетская коллекция является самой обширной за пределами самого Египта. Кроме того, Британский музей хранит бесценные сокровища из англо-саксонской и римской Британии, из Китая, Японии, Индии и Месопотамии.

Третьяковская галерея доступна по следующей ссылке;

Основанная в 1856 году московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым, в 1892 году она была передана в дар городу Москве. Сегодня собрание Третьяковской галереи насчитывает около 170000 произведений, созданных с XI по XX век. Среди них – шедевры изобразительного искусства мирового значения.

Музей истории искусств в Вене тоже открыт в онлайн режиме;

Лувр в Париже можно "посетить", последовав по следующему веб-адресу;

Лувр известен туристам, в первую очередь, не как великолепный архитектурный памятник, служивший некогда домом французским королям, а как известнейший музей мира, куда тянутся ценители искусства со всех уголков земного шара.

В музее – более 400 000 экспонатов, из них 35 000 экспонируются. Коллекции разделены на восемь разделов – восточные древности, египетские древности, греческие, этрусские и римские, исламское искусство, скульптура, живопись, предметы искусства и графическое искусство. Крыло "Денон" – самая посещаемая часть музея, где хранится собрание итальянской живописи, включая "Мону Лизу".

Музеи Ватикана и Сикстинская капелла по следующей ссылке;

Метрополитен-музей, Нью-Йорк - вот все, что доступно в режиме онлайн;

Нью-Йоркский Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art) — один из самых больших и четвёртый по посещаемости художественный музей мира. Он расположен в самом фешенебельном и аристократичном районе Нью-Йорка, на углу Пятой авеню и 82-й улицы. Музей существует на средства крупных и множества мелких частных спонсоров и дарителей при небольшой государственной поддержке. В музее 330 с лишним залов, в которых собраны более 2-х миллионов экспонатов. Наслаждаться его коллекциями можно не один день и не одну неделю.

Открыта онлайн-коллекция музея Гуггенхайм;

Уникальный музей Сальвадора Дали;

Национальный музей в Кракове - его можно увидеть здесь;

А вот музей изобразительных искусств в Будапеште.

Пятичасовая экскурсия по Эрмитажу в 4К на YouTube.

Эрмитаж - один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого расположена в более чем 350 залах. Особое место занимают парадные интерьеры дворца. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей свыше трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.