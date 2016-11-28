"Контрабас" вернулся из Молдовы с дипломом и наградой

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Спектакль "Контрабас" вернулся из Молдовы с наградой.

Как сообщили Report в Театре юного зрителя, "Контрабас" представил Азербайджан на 8-м Международном театральном фестивале-лаборатории MOLDFEST.RAMPA.RU, который проводился в молдавской столице Кишиневе.

На фестивале при поддержке министерства культуры и туризма спектакль был показан 24 ноября на сцене Государственного драматического театра Молдовы.

В экспертной группе под руководством художественного руководителя Международного театрального фестиваля "МОСТ" Нины Мазур при участии ряда выдающихся театральных критиков, драматургов и режиссеров состоялись обсуждения о спектаклях.

В обсуждениях "Контрабас" был признан лучшим спектаклем и удостоен диплома и награды.