 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Контрабас" вернулся из Молдовы с дипломом и наградой

    Спектакль был продемонстрирован на сцене Государственного драматического театра Молдовы

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Спектакль "Контрабас" вернулся из Молдовы с наградой.

    Как сообщили Report в Театре юного зрителя, "Контрабас" представил Азербайджан на 8-м Международном театральном фестивале-лаборатории MOLDFEST.RAMPA.RU, который проводился в молдавской столице Кишиневе. 

    На фестивале при поддержке министерства культуры и туризма спектакль был показан 24 ноября на сцене Государственного драматического театра Молдовы.

    В экспертной группе под руководством художественного руководителя Международного театрального фестиваля "МОСТ" Нины Мазур при участии ряда выдающихся театральных критиков, драматургов и режиссеров состоялись обсуждения о спектаклях.

    В обсуждениях "Контрабас" был признан лучшим спектаклем и удостоен диплома и награды. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi