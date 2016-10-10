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    Концерты азербайджанского джазмена прошли в Швейцарии с аншлагом

    Пианист-джазмен Шаин Новрасли выступил в качестве гостя в знаменитом клубе Marians Jazzrom в Берне

    Берн. 10 октября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский пианист-джазмен Шаин Новрасли выступил в качестве гостя в знаменитом клубе Marians Jazzrom в швейцарской столице Берне 7-8 октября, сообщает швейцарский корреспондент Report.

    Выдающийся пианист Ш.Новрасли в ходе выступления сочетал классическую и народную музыку Азербайджана с джазовыми мотивами. Аккомпанировал джазмену басист Джеймс Каммак.

    Отмечается, что концерты прошли с аншлагом, все билеты были распроданы.

    Marians Jazzroom является одним из лучших джаз-клубов в мире. Клуб известен своей феноменальной акустикой, а также своей потрясающей программой. В этом клубе выступали известные артисты из различных стран мира.

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