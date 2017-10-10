Концерт Анны Нетребко и Юсифа Ейвазова в Сеуле прошел при полном аншлаге - ВИДЕО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Народная артистка России Анна Нетребко и заслуженный артист Азербайджана Юсиф Ейвазов выступили в Сеуле с концертной программой в рамках тура в Азии и Австралии. Концерт прошел при полном аншлаге в Сеульском центре искусств. Дирижировал в этот вечер Корейскому симфоническому оркестру Михаил Татамиков.

Еще до концерта к оперным артистам выстроилось внушительная очередь за автографом.

Концерт так понравился зрителям, что артистов вызвали на бис.