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    Концерт Анны Нетребко и Юсифа Ейвазова в Сеуле прошел при полном аншлаге - ВИДЕО

    Артистов вызвали на бис

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Народная артистка России Анна Нетребко и заслуженный артист Азербайджана Юсиф Ейвазов выступили в Сеуле  с концертной программой в рамках тура в Азии и Австралии. Концерт прошел при полном аншлаге в Сеульском центре искусств. Дирижировал в этот вечер Корейскому симфоническому оркестру Михаил Татамиков. 

    Еще до концерта к оперным артистам выстроилось внушительная очередь за автографом. 

    Концерт так понравился зрителям, что артистов вызвали на бис. 

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