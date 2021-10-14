Колумбийский композитор занял первое место на международном конкурсе имени Узеира Гаджибейли

Колумбийский композитор Мариус Диас занял первое место на 13-м Международном конкурсе композиторов имени Узеира Гаджибейли.

Колумбийский композитор Мариус Диас занял первое место на 13-м Международном конкурсе композиторов имени Узеира Гаджибейли.

Как передает Report со ссылкой на посольство Колумбии в Азербайджане, мероприятие проводится с 2009 года при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Фонда Гейдара Алиева и Национального общества музыки и мировой культуры в Нью-Йорке.

О победе маэстро Диаса было объявлено на церемонии награждения и на гала-концерте, состоявшемся в конце сентября в Международном центре мугама в Баку, во время которого были исполнены произведения победителей конкурса, среди которых особо выделялась ария Короглу, с которым маэстро Диас занял первое место.

По приглашению Министерства культуры Азербайджана посол Колумбии Луис Антонио Димате Карденас принял участие в церемонии награждения и гала-концерте. Он поблагодарил организаторов и отметил роль колумбийского композитора как достойного представителя культуры этой страны и его вклад в дальнейшее сближение между Колумбией и Азербайджаном, подчеркнув при этом хорошее развитие отношений между двумя странами.