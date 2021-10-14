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Колумбийский композитор занял первое место на международном конкурсе имени Узеира Гаджибейли

Колумбийский композитор занял первое место на международном конкурсе имени Узеира Гаджибейли Колумбийский композитор Мариус Диас занял первое место на 13-м Международном конкурсе композиторов имени Узеира Гаджибейли.
Искусство
14 октября 2021 г. 11:10
Колумбийский композитор занял первое место на международном конкурсе имени Узеира Гаджибейли

Колумбийский композитор Мариус Диас занял первое место на 13-м Международном конкурсе композиторов имени Узеира Гаджибейли.

Как передает Report со ссылкой на посольство Колумбии в Азербайджане, мероприятие проводится с 2009 года при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Фонда Гейдара Алиева и Национального общества музыки и мировой культуры в Нью-Йорке.

О победе маэстро Диаса было объявлено на церемонии награждения и на гала-концерте, состоявшемся в конце сентября в Международном центре мугама в Баку, во время которого были исполнены произведения победителей конкурса, среди которых особо выделялась ария Короглу, с которым маэстро Диас занял первое место.

По приглашению Министерства культуры Азербайджана посол Колумбии Луис Антонио Димате Карденас принял участие в церемонии награждения и гала-концерте. Он поблагодарил организаторов и отметил роль колумбийского композитора как достойного представителя культуры этой страны и его вклад в дальнейшее сближение между Колумбией и Азербайджаном, подчеркнув при этом хорошее развитие отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке Colombian composer takes first place at Azerbaijan Uzeyir Hajibayli International Composition Competition

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