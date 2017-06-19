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    Коллектив Музыкального театра посетит с гастролями прифронтовой регион

    В Гузанлы представят двухчастную музыкальную комедию У каждого своя звезда

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Коллектив Музыкального театра посетит с гастролями прифронтовой регион.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, 20 июня театральная труппа выступит в агдамском поселке Гузанлы.

    Гастроли пройдут на основе распоряжения президента страны "О развитии азербайджанского театрального искусства" в рамках Государственной программы "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах".

    Коллектив театра представит жителям Агдама двухчастную музыкальную комедию Сулеймана Алескерова и Иси Меликзаде "У каждого своя звезда" ("Hərənin öz ulduzu").

    В ролях – народная артистка Фатма Махмудова, заслуженный артист Новруз Гартал, актеры Мойле Мирзалиев, Гюльджахан Саламова, Эльчин Иманов, Расмийя Нурмамедова, Эльхан Исмаилов и Нигяр Гараева. 

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