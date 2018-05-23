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    Коллектив Академического национального драмтеатра посетил могилу Мехти Мамедова

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра посетил в Аллее почетного захоронения могилу народного артиста, видного режиссера Мехти Мамедова.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель - директор театра, народный артист Азер Паша Нематов рассказал о заслугах М.Мамедова в развитии азербайджанского театра.

    Он отметил, что М.Мамедов один из крупных представителей театра и культуры Азербайджана.

    Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося театрального режиссера Азербайджана, известного актера, ученого-театроведа и педагога, Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, доктора искусствоведения, профессора Мехти Асадулла оглы Мамедова.

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