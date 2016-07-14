Коллекцию искусства Дэвида Боуи впервые покажут публике

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Лондоне впервые можно будет увидеть собрание произведений искусства из частной коллекции британского певца Дэвида Боуи, скончавшегося в январе, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Легендарный музыкант скрывал от общественности свое увлечение, но теперь коллекция из около 300 произведений искусства будет выставлена на всеобщее обозрение в аукционном доме "Сотбис" в Лондоне.

Среди экспонатов можно будет увидеть творения Дэмиана Херста, Генри Мура и Марселя Дюшана.

Выставка продлится до ноября, после чего все произведения искусства будут проданы на аукционе. Общая стоимость коллекции оценивается более чем в 10 млн. фунтов (более 13 млн. долларов).