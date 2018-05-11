Китайский телеканал "Mango" лишен права трансляции песенного конкурса "Евровидение"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз лишил китайский телеканал "Mango" права транслировать песенный конкурс "Евровидение".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, причиной послужило применение телеканалом цензуры на прошедшем 9 мая первом полуфинале конкурса.

Во время вещания телеканал "Mango" затушировал на экране флаги организаций ЛГБТ. Наряду с этим, канал не транслировал выступление представителя Албании Евгента Бушпепы за татуировки у музыкантов. Кроме того, в эфир не пустили выступление ирландского исполнителя Райана О'Шонесси по причине представления актерами на сцене романтических отношений между двумя мужчинами.

Организация заявила, что телеканал "Mango" также не сможет вещать остальную часть конкурса.