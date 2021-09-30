О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китайский фильм получил главный приз XI Пекинского кинофестиваля

Китайский фильм получил главный приз XI Пекинского кинофестиваля Военная драма Beyond the Skies ("За небесами") китайского режиссера Лю Чжихая завоевала главный приз XI Пекинского международного кинофестиваля - премию "Тяньтань" (в переводе - храм неба).
Искусство
30 сентября 2021 г. 08:19
Китайский фильм получил главный приз XI Пекинского кинофестиваля

Военная драма Beyond the Skies ("За небесами") китайского режиссера Лю Чжихая завоевала главный приз XI Пекинского международного кинофестиваля - премию "Тяньтань" (в переводе - храм неба).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция церемонии велась в среду на официальном сайте мероприятия.

Кроме того, актерский коллектив Beyond the Skies получил награду в номинации "Лучший актер", а оператор картины Ми Синьцзюнь - в категории "Лучшая киносъемка".

В номинации "Лучшая актриса" победила француженка Ноэ Абита за роль в картине Slalom ("Слалом", режиссер Шарлин Фавье, Франция - Бельгия). Иранский актер Шахаб Хоссейни выиграл в номинации "Лучший актер второго плана" (фильм Any Day Now ("Первый снег"), режиссер Хами Рамезан, Финляндия). Награду "Лучшая актриса второго плана" получила Нанна Скоруп Восс за роль в фильме The Pact ("Пакт", режиссер Билле Август, Дания).

Награду "Лучший режиссер" получил Андрей Зайцев за ленту "Блокадный дневник", "Лучший сценарист" - датчанин Кристиан Торп за фильм The Pact. В номинации "Лучший композитор" победили Томас Никкинен и Линда Арнкил за работу над фильмом Any Day Now.

Отметим, что конкурсную программу киносмотра этого года представляли 15 картин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
27 сентября 2021 г. 10:47
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi