Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы с Киану Ривзом

Китайские стриминговые сервиcы удалили из своих библиотек фильмы с участием канадского актера Киану Ривза из-за его участия в концерте, посвященном Тибету.

Китайские стриминговые сервиcы удалили из своих библиотек фильмы с участием канадского актера Киану Ривза из-за его участия в концерте, посвященном Тибету.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Крупнейшие китайские стриминговые платформы, в том числе Tencent Video и iQiyi, удалили фильмы и другой видеоконтент с участием Ривза после того, как он принял участие в концерте, организованном некоммерческой организацией, основанной Далай-ламой.

Среди фильмов, изъятых из китайского интернет-проката, франшизы "Матрица" и "Джон Уик", а также кинофильм "Скорость".

Отмечается, что китайские пользователи соцсетей раскритиковали Киану Ривза и призвали к бойкоту фильмов с его участием в КНР.