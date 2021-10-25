Китайская военная драма стала самым кассовым фильмом в этом году

Китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" ("The Battle of Lake Changjin") стала самым кассовым фильмом в мире в этом году

Китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" ("The Battle of Lake Changjin") стала самым кассовым фильмом в мире в этом году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, фильм заработал в прокате 828,1 миллиона долларов, во многом благодаря прокату на территории Китая. Ни один голливудский фильм пока не превзошел его.

В фильме рассказывают историю реальной битвы, произошедшей в 1950-м году во время Корейской войны.



Единственным конкурентом драмы "Битва при Чосинском водохранилище" была комедия "Привет, мам" — тоже китайского производства. Ее премьера состоялась в феврале, и она заработала 821 миллион долларов.

Самый прибыльный американский фильм с начала пандемии — боевик "Форсаж 9", который вышел весной. В США и в мире картина собрала 716 миллионов долларов.