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    ​Кинотеатр "CinemaPlus" внес изменение в расписание в связи с обстановкой на линии фронта

    3 апреля азербайджанский кинотеатр премиум класса CinemaPlus снял с показа все фильмы комедийного жанра

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" внес изменение в расписание кинопоказов с связи с ситуацией на линии фронта, сообщает Report.

    "Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" 3 апреля снял с показа все фильмы комедийного жанра, в связи с гибелью солдат азербайджанской армии в боях на линии фронта.

    "CinemaPlus" приносит свои соболезнования всему азербайджанскому народу!", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кинотеатра.

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