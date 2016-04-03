​Кинотеатр "CinemaPlus" внес изменение в расписание в связи с обстановкой на линии фронта

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" внес изменение в расписание кинопоказов с связи с ситуацией на линии фронта, сообщает Report.

"Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" 3 апреля снял с показа все фильмы комедийного жанра, в связи с гибелью солдат азербайджанской армии в боях на линии фронта.

"CinemaPlus" приносит свои соболезнования всему азербайджанскому народу!", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кинотеатра.