​Киностудия Warner Bros. экранизирует "Божественную комедию" Данте

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Голливудская кинокомпания Warner Brothers Production приступила к работе над фильмом на основе величайшего произведения мировой литературы - "Божественной комедии" Данте Алигьери, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Согласно голливудским источникам, киностудия сейчас выбирает режиссера, после чего будут определены и актеры на главные роли.

В случае успеха картины Warner Bros. намерена снять еще по крайней мере два фильма, в основу которых ляжет "Божественная комедия".

В прошлом кинематографисты делали попытки перенести на большой экран поэму Данте. Однако ее эпический размах и философская глубина оказывались не по плечу киностудиям.