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    ​Киностудия Warner Bros. экранизирует "Божественную комедию" Данте

    Киностудия выбирает режиссера, после чего будут определены актеры на главные роли

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/  Голливудская кинокомпания Warner Brothers Production приступила к работе над фильмом на основе величайшего произведения мировой литературы - "Божественной комедии" Данте Алигьери, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС. 

    Согласно голливудским источникам, киностудия сейчас выбирает режиссера, после чего будут определены и актеры на главные роли.

    В случае успеха картины Warner Bros. намерена снять еще по крайней мере два фильма, в основу которых ляжет "Божественная комедия".

    В прошлом кинематографисты делали попытки перенести на большой экран поэму Данте. Однако ее эпический размах и философская глубина оказывались не по плечу киностудиям.

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