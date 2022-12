Кинокритики Нью-Йорка признали ленту "Тар" лучшим фильмом 2022 года

Кинолента "Тар" (Tar, 2022) признана лучшим фильмом этого года по версии Общества кинокритиков Нью-Йорка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба организации.

Драма американского режиссера Тодда Филда рассказывает о дирижере Берлинского филармонического оркестра Лидии Тар, успешная жизнь которой оказывается под угрозой после самоубийства одной из ее подопечных.

Исполнительница главной роли в этом фильме Кейт Бланшетт получила награду как лучшая актриса. Лучшим актером признали Колина Фаррелла, сыгравшего в ленте "После Янга" (After Yang, 2021).

Лучшим режиссером критики назвали С. С. Раджамули за его фильм "RRR: рядом ревет революция" (RRR, 2022). В номинации "Лучший анимационный фильм" победила лента "Марсель, ракушка в ботинках" (Marcel the Shell with Shoes On, 2021).