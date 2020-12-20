Кинокритик назвал лучшие фильмы 2020 года

Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года.

Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года.

Как передает Report, об этом сообщает «Медуза».

Долин включил в данный рейтинг драму «Дни» режиссера Цая Минляна, «Землю кочевников» Хлои Чжао, «Лаверс-рок» Стива Маккуина, «Мальмкрог» Кристи Пуйю, «Манк» Дэвида Финчера, «Начало» Деи Кулумбегашвили, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Ученика» Чайтаньи Тамхане и мультфильм «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса.

Документальным фильмом года Долин назвал «Котлован» Андрея Грязева. Короткометражным фильмом года, по мнению кинокритика, стала картина «Человеческий голос» Педро Альмодовара.