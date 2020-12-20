Кинокритик назвал лучшие фильмы 2020 года

Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года.
Долин включил в данный рейтинг драму «Дни» режиссера Цая Минляна, «Землю кочевников» Хлои Чжао, «Лаверс-рок» Стива Маккуина, «Мальмкрог» Кристи Пуйю, «Манк» Дэвида Финчера, «Начало» Деи Кулумбегашвили, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Ученика» Чайтаньи Тамхане и мультфильм «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса.
Документальным фильмом года Долин назвал «Котлован» Андрея Грязева. Короткометражным фильмом года, по мнению кинокритика, стала картина «Человеческий голос» Педро Альмодовара.