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Кинокритик назвал лучшие фильмы 2020 года

Кинокритик назвал лучшие фильмы 2020 года Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года.
Искусство
20 декабря 2020 г. 16:29

Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года.

Как передает Report, об этом сообщает «Медуза».

Долин включил в данный рейтинг драму «Дни» режиссера Цая Минляна, «Землю кочевников» Хлои Чжао, «Лаверс-рок» Стива Маккуина, «Мальмкрог» Кристи Пуйю, «Манк» Дэвида Финчера, «Начало» Деи Кулумбегашвили, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Ученика» Чайтаньи Тамхане и мультфильм «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса.

Документальным фильмом года Долин назвал «Котлован» Андрея Грязева. Короткометражным фильмом года, по мнению кинокритика, стала картина «Человеческий голос» Педро Альмодовара.

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