Кинокомпания в США выплатит максимально возможный штраф за смерть украинки

Компании, занимавшейся производством фильма "Ржавчина", приписали выплатить максимально возможный штраф из-за смерти оператора украинского происхождения Галины Гатчинс во время съемок.

Компании, занимавшейся производством фильма "Ржавчина", приписали выплатить максимально возможный штраф из-за смерти оператора украинского происхождения Галины Гатчинс во время съемок.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в OHSB.

Служащие бюро опросили 14 человек и изучили более 500 документов, после чего пришли к выводу о "серьезных умышленных" нарушениях на съемочной площадке. "Это - самый высокий уровень (административного - ред.) наказание и максимальный штраф, допустимый законом штата Нью-Мексико", - отмечается в заявлении OHSB.

В отчете сообщается о несоблюдении целого ряда отраслевых распоряжений: о пронесении боевых патронов на площадку, предварительной зарядке оружия, оставлении его без присмотра.

Кроме того, в бюро пришли к выводу, что во время съемок не проводились сборы по технике безопасности - в те дни, когда были эпизоды с применением огнестрельного оружия, а актеров не обучали обращению с ним. Так, исполнители часто направляли оружие на камеру или людей без консультации со специалистом.

"Наше расследование показало, что трагический инцидент (с Гатчинс - ред.) никогда бы не произошел, если бы компания Rust Movie Productions LLC придерживалась национальных стандартов киноиндустрии по безопасности обращения с огнестрельным оружием", - отметил представитель правительства штата Нью-Мексико Джеймс Кенни.

Представитель компании в свою очередь, отметил, что продюсеры не согласны с выводами и "планируют подать апелляцию".

Полиция и дальше занимается выяснением обстоятельств, прежде всего того, как заряженное оружие попало на съемочную площадку. Уголовное расследование ведут офис шерифа и прокуратура Санта-Фе, однако Алек Болдуин не считает себя виновным в том, что произошло. Обвинений в связи с трагедией пока не выдвинуто.