Кинокомедия “Kəklikotu” стала самым популярным фильмом конца года - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Кинокомедия “Kəklikotu” ("Чабрец") производства студии Cinemazadeh попала в ряды самых популярных фильмов последних дней.
Как передает Report, зрители фильма, объединившего многих знаменитых актеров, певцов и режиссеров, положительно отзываются о фильме.
В связи с высоким зрительским интересом в ряде кинотеатров был аншлаг.
По сюжету, дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку чужой мешок чабреца. Позднее выясняется, что в мешке не чабрец, а высушенная марихуана. Эта приключенческая линия вызвала интерес большой зрительной аудитории.
Отметим, что фильм был продемонстрирован в торговых центрах "Ganjlik Mall", "28 Mall", "Aygun Mall", "Khamsa Park" (Гянджа), "Amburan Mall", кинотеатре "Azerbaijan Cinema".
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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