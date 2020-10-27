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Киноцентр "Низами" больше не будет показывать фильмы с Мэлом Гибсоном

Киноцентр "Низами" больше не будет показывать фильмы с Мэлом Гибсоном Пресс-служба киноцентра "Низами" распространила заявление в связи с поддержкой американским актером и режиссером Мэлом Гибсоном сепаратистов в Карабахе
Искусство
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27 октября 2020 г. 01:11
Киноцентр Низами больше не будет показывать фильмы с Мэлом Гибсоном

Пресс-служба киноцентра "Низами" распространила заявление в связи с поддержкой американским актером и режиссером Мэлом Гибсоном сепаратистов в Карабахе.

Как передает Report, в заявлении говорится:

26-го октября американский актер и режиссер Мел Гибсон сделал публикацию в поддержку сепаратистского режима на территории Нагорного Карабаха, которая вызвала у нас справедливый протест.

Из публикации можно сделать вывод, что Мэл Гибсон (к сожалению для него) не имеет никакого представления об истории и современности Азербайджана, о почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель, о Ходжалы, о других бесчисленных злодеяниях этой нации на наших территориях, и, к сожалению, ничего не знает об азербайджанском народе и его патриотизме.

Данная публикация воспринимается нами как поддержка оккупации и террора. В знак протеста Киноцентр Низами в дальнейшем не примет на показ ни одного фильма с его участием. Весь мир должен знать: Карабах наш! Карабах -это Азербайджан!», - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Nizami Kino Mərkəzi ermənipərəst Mel Qobsonun iştirakı ilə çəkilən filmlərdən imtina etdi

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