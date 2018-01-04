Кенуль Хасыева завтра ляжет в больницу

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Народная артистка Кенуль Хасыева, в состоянии здоровья которой возникли серьезные проблемы, 5 января ляжет в больницу.

Об этом Report сообщила сама народная артистка.

Она сообщила, что сейчас находится дома: "Сегодня я сдала в больнице анализы. До результатов оставаться в больнице нет смысла. Завтра ответы будут известны, и начнется мое лечение в больнице".

Отметим, что Кенуль Хасыева страдает от болезни нервной системы. Она будет лечиться в неврологическом отделении Республиканской клинической больницы.