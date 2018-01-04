 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кенуль Хасыева завтра ляжет в больницу

    Сегодня народная артистка сдала анализы

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Народная артистка Кенуль Хасыева, в состоянии здоровья которой возникли серьезные проблемы, 5 января ляжет в больницу.

    Об этом Report сообщила сама народная артистка.

    Она сообщила, что сейчас находится дома: "Сегодня я сдала в больнице анализы. До результатов оставаться в больнице нет смысла. Завтра ответы будут известны, и начнется мое лечение в больнице".

    Отметим, что Кенуль Хасыева страдает от болезни нервной системы. Она будет лечиться в неврологическом отделении Республиканской клинической больницы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi