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    Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля

    Фестиваль пройдет в мае© Chris Pizzello/Invision/AP

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в мае этого года. Как сообщает Report со ссылкой на AFP,  об этом заявили  организаторы фестиваля.

    Кейт Бланшетт - обладательница двух премий "Оскар" и трех "Золотых глобусов". В число ее киноработ входят картины "Елизавета" (1998), "Талантливый мистер Рипли" (1999), "Авиатор" (2004) и др.

    70-й Каннский фестиваль прошел  с 17 по 28 мая 2017 года. Жюри возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар. 

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