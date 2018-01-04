Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в мае этого года. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили организаторы фестиваля.

Кейт Бланшетт - обладательница двух премий "Оскар" и трех "Золотых глобусов". В число ее киноработ входят картины "Елизавета" (1998), "Талантливый мистер Рипли" (1999), "Авиатор" (2004) и др.

70-й Каннский фестиваль прошел с 17 по 28 мая 2017 года. Жюри возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар.