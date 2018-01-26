Кейси Аффлек отказался вручать премию Оскар из-за секс-скандала

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Американский актер и кинорежиссер Кейси Аффлек отказался от участия в церемонии вручения "Оскар-2018" после секс-скандала, в который он также попал.

Как передает Report со ссылкой на "Телеграф", недавно две женщины обвинили актера в сексуальных домогательствах на съемках фильма "Я еще здесь" 2010 года.

Так, Кейси решил не вручать золотую статуэтку лучшей актрисе 2018 года, поскольку в ходе предстоящей церемонии могут возникнуть проблемы. Актер побоялся конфликта в свете инициативы "Time's Up" и движения #MeToo.

Аффлек получил премию "Оскар" в 2017 году в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Манчестер у моря".