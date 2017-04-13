Казахстанская писательница: Я рада, что Казахстан и Азербайджан связывают узы добрососедства и братства

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Казахстанская писательница Насима Гумаркызы опубликовала книгу-фотоальбом "Баку - глазами казахстанки". Она поделилась впечатлениями об Азербайджане и рассказала об идеи написания книги. Агентство Report представляет читателям статью Н. Гумаркызы.

"Идея написания книги "Баку - глазами казахстанки" родилась в те дни, когда я впервые посетила Азербайджан. Восемь дней пребывания в Баку были самыми интересными и замечательными. Море эмоций, впечатлений от такой красоты Баку, от достопримечательностей.

После посещения Аллеи Шехидов и монумента Ходжалы мысли не давали мне покоя вечерами в отеле. Ночью я не могла спать. Терзали мысли, что я должна об этом хоть какие-то строки воспоминаний написать. И тогда уже я решила, что напишу книгу обязательно.

Со своим маленьким фотоаппаратом я снимала всё абсолютно, и днем, и ночью. Всё было необыкновенно в Баку. Старый город видеть своими глазами, пройтись по нему. Это было наивысшее счастье для меня!

И считала своим долгом донести до людей, до своих детей, до казахстанцев о Ходжалы, об Аллее Шехидов, об Ичери Шехер. Об Азербайджане, о Баку!

По возвращении в Казахстан, в Алмату я изучала, обрабатывала фотографии, сочиняла стихи, сто раз перечеркивала написанное, и так месяц я не знала покоя.

Книга была написана за рекордный срок – за месяц. Я торопилась успеть сделать подарок азербайджанскому народу, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой свой весенний и скромный подарок к Наурыз Байрамы. И моя книга вышла в свет уже 15 марта 2017 года.

Естественно, находясь в Баку, я не могла не посетить посольство Казахстана в Азербайджане. Посольство Казахстана очень тесно сотрудничает с органами культуры. Им проводится большая работа по укреплению культурных и дружественных связей. Проводятся большие мероприятия, в Азербайджан приглашаются видные деятели, ученые, артисты, композиторы, проводятся концерты и выставки. Азербайджанский народ тоже должен знать о Казахстане.

Также посетила ярмарку-выставку на праздничном мероприятии в Ичери Шехер в честь праздника Новруз байрамы. Казахстанский павильон был постоянно полон гостей, всех угощали казахскими баурсаками, сладостями, казы. Были представлены казахские национальные сувениры, платки, посуда, музыкальные инструменты, домашняя утварь и многое другое. Я со стороны наблюдала и видела какой большой интерес был к казахстанскому павильону. Это еще раз доказало насколько дружны наши народы.

Я рада, что Казахстан и Азербайджан связывают узы добрососедства и братства. И вдвойне рада, что своей книгой я внесла свой скромный вклад в дело укрепления дружественных связей".