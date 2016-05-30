​Кавказский джаз-фестиваль пройдет в Грузии

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Грузии с 8 по 11 июня пройдет Кавказский джаз-фестиваль. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, мероприятие, которое проходит в Грузии в седьмой раз, состоится в Тбилиси и в крепости Рабати в Ахалцихе.

Вместе с грузинскими джаз-музыкантами в фестивале примут участие исполнители из США, Ирана, Турции, Азербайджана и Армении на различных фестивальных площадках, сообщают организаторы.

Впервые в Грузии в рамках фестиваля, с 1 по 14 июня включительно, состоится совместная обучающая джаз-программа известного американского саксофониста и педагога Джейми Эберсольда и двухнедельная образовательная программа Тбилисской государственной консерватории. Вести ее будут педагоги Люисвиллского университета (США) — музыканты Майкл Трейс (саксофон) и Крейг Вагнер (гитара).

Кроме того, запланированы круглые столы с участием музыкальных экспертов из Грузии, Азербайджана, Армении, Германии и США.

Гала-концерт Кавказского джаз-фестиваля состоится 11 июня на территории крепости Рабати.

Организатор фестиваля – неправительственная организация Art Bridge при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии и мэрии Тбилиси.

Партнерами Kavkaz Jazz Festival 2016 также являются Центр турецкой культуры Yunus Emre, Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили, Институт Гете и посольство Исламской республики Иран в Грузии.