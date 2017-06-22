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    "Кавказская пленница" отмечает юбилей

    Наталья Варлей известна по своим ярким ролям в кино, самой знаменитой из которых стала Нина из комедии Гайдая

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня известной  российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР Наталье Варлей исполнилось 70 лет. 

    Как сообщает Report, она  известна по своим ярким ролям в кино, самой знаменитой из которых стала Нина из "Кавказской пленницы" Гайдая.

    Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года. 

    Была эквилибристкой в цирке, играла на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского. Снималась в фильмах "Кавказская пленница", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Двенадцать стульев", "Мой папа - идеалист", "Гостья из будущего", "Волшебник Изумрудного города", "Волкодав из рода Серых Псов". 

    Актриса выпустила три сборника стихотворений: "Любовь", "Кружась над золотыми куполами" и "Во мне такая музыка звучит". Награждена орденами Дружбы (2010) и Почета (2017).

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