"Кавказская пленница" отмечает юбилей

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня известной российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР Наталье Варлей исполнилось 70 лет.

Как сообщает Report, она известна по своим ярким ролям в кино, самой знаменитой из которых стала Нина из "Кавказской пленницы" Гайдая.

Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года.

Была эквилибристкой в цирке, играла на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского. Снималась в фильмах "Кавказская пленница", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Двенадцать стульев", "Мой папа - идеалист", "Гостья из будущего", "Волшебник Изумрудного города", "Волкодав из рода Серых Псов".

Актриса выпустила три сборника стихотворений: "Любовь", "Кружась над золотыми куполами" и "Во мне такая музыка звучит". Награждена орденами Дружбы (2010) и Почета (2017).