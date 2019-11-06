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Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. 

Как передает Report, об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Они уточнили, что "двигательные функции у Денев не нарушены". Актрисе, по их данным, предстоит "небольшой отдых". По сведениям радиостанции France Info, Денев сильно переутомилась на съемках фильма De son vivant (режиссер Эмманюэль Берко), в котором она играет главную роль. Картина должна выйти на экраны в 2020 году.

Денев была госпитализирована в ночь со вторника на среду из-за серьезного недомогания. По ее данным, актрису доставили в одну из парижских больниц "в тяжелом состоянии".

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