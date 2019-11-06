Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт.

Как передает Report, об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Они уточнили, что "двигательные функции у Денев не нарушены". Актрисе, по их данным, предстоит "небольшой отдых". По сведениям радиостанции France Info, Денев сильно переутомилась на съемках фильма De son vivant (режиссер Эмманюэль Берко), в котором она играет главную роль. Картина должна выйти на экраны в 2020 году.

Денев была госпитализирована в ночь со вторника на среду из-за серьезного недомогания. По ее данным, актрису доставили в одну из парижских больниц "в тяжелом состоянии".