Картины Лейлы Алиевой на персональной выставке Кирилла Истомина в Баку

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ 30 мая в рамках Бакинского шопинг фестиваля в Баку в художественной галерее Port Baku Mall открылась персональная выставка одного из лучших дизайнеров интерьеров Кирилла Истомина "Living with Art", на которой были представлены фото проектов, реализованных дизайн-студией Kirill Istomin Interior Design&Decorating по всему миру. Центром этой инсталляции стали картины вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA - Лейлы Алиевой.

Как сообщили Report в пресс-службе фестиваля, авторы фото - лучшие интерьерные фотографы мира. На выставке также была представлена специально созданная для Баку интерьерная инсталляция с азербайджанскими мотивами.

Бакинский шопинг фестиваль с гордостью сообщает, что Лейла Алиева наряду с активной общественно-социальной деятельностью снискала мировую известность и признание и в творческой сфере. Наряду с активной поэтической деятельностью Лейла Алиева создает картины, которые высоко оценены признанными мировыми критиками. Свои работы Лейла Алиева уже показывала в Париже, Берлине, Лондоне, Москве.

Компания Kirill Istomin Interior Design&Decoration, основанная в 2002 году, сегодня занимает лидирующие позиции в области дизайна и декорирования интерьеров. Проекты реализуются по всему миру: в Париже и Женеве, в Лондоне и Нью-Йорке, на Лазурном Берегу и в итальянской Ривьере, в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге, в Москве и Алма-Аты. Основатель компании Кирилл Истомин – один из лучших декораторов по версии журналов AD и Elle Decoration.

Компания работает над проектами разного масштаба: от создания внутренней архитектуры и дизайна интерьеров частных резиденций и представительских офисов до декорирования и обновления отдельных комнат. Для каждого объекта разрабатывается авторская мебель, обои и ткани, заказываются эксклюзивные столовые приборы, постельное белье, аксессуары, а также подбираются редкие предметы искусства.