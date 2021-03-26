Картину Ван Гога продали на аукционе за более чем €16 млн

Картина известного художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Уличная сцена на Монмартре" продана на аукционе в Париже за 16,2 млн евро.

Картина известного художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Уличная сцена на Монмартре" продана на аукционе в Париже за 16,2 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Как сообщили организаторы аукциона в Twitter, цена на "картину, изображающая мельницу Мулен де ла Галетт, увеличилась до 16,2 млн евро уже через 10 минут после начала торгов". На сайте Sotheby's уточняется, что лот был продан за 16 251 000 евро при первоначальной оценочной стоимости в 5-8 млн евро.

Радио France Culture напоминает, что картина, написанная художником в 1887 году, никогда ранее не была представлена широкой аудитории. Около 100 лет она хранилась в частной коллекции парижской семьи, нынешнее поколение которой решило выставить ее на аукцион. На прошлой неделе специалисты могли увидеть на предпродажной выставке в аукционном доме Друо.