О нас
Report Georgia
Аудио новости

Картину Ван Гога продали на аукционе за более чем €16 млн

Картину Ван Гога продали на аукционе за более чем €16 млн Картина известного художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Уличная сцена на Монмартре" продана на аукционе в Париже за 16,2 млн евро.
Искусство
26 марта 2021 г. 08:04
Картину Ван Гога продали на аукционе за более чем €16 млн

Картина известного художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Уличная сцена на Монмартре" продана на аукционе в Париже за 16,2 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Как сообщили организаторы аукциона в Twitter, цена на "картину, изображающая мельницу Мулен де ла Галетт, увеличилась до 16,2 млн евро уже через 10 минут после начала торгов". На сайте Sotheby's уточняется, что лот был продан за 16 251 000 евро при первоначальной оценочной стоимости в 5-8 млн евро.

Радио France Culture напоминает, что картина, написанная художником в 1887 году, никогда ранее не была представлена широкой аудитории. Около 100 лет она хранилась в частной коллекции парижской семьи, нынешнее поколение которой решило выставить ее на аукцион. На прошлой неделе специалисты могли увидеть на предпродажной выставке в аукционном доме Друо.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Самая большая в мире картина продана за более чем 60 млн долларов
Самая большая в мире картина продана за более чем 60 млн долларов
24 марта 2021 г. 09:42
Умер актер Джордж Сигал
Умер актер Джордж Сигал
24 марта 2021 г. 06:23
Церемония вручения Оскаров пройдет очно
Церемония вручения "Оскаров" пройдет очно
19 марта 2021 г. 09:28
Умер актер из фильма Приключения Электроника
Умер актер из фильма "Приключения Электроника"
19 марта 2021 г. 06:46
Известный азербайджанский актер скончался в молодом возрасте
Известный азербайджанский актер скончался в молодом возрасте
18 марта 2021 г. 20:23
Объявлены номинанты на Оскар
Объявлены номинанты на "Оскар"
15 марта 2021 г. 17:15
Библиотека Испании 4 года скрывала кражу ценного трактата Галилея
Библиотека Испании 4 года скрывала кражу ценного трактата Галилея
14 марта 2021 г. 16:20
В Масаллы братья скульпторы увековечили героев Отечественной войны
ФотоВ Масаллы братья скульпторы увековечили героев Отечественной войны
13 марта 2021 г. 00:20
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26
Бэнкси выставит на аукцион нарисованную в больнице работу
Бэнкси выставит на аукцион нарисованную в больнице работу
8 марта 2021 г. 20:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi