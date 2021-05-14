Картину Ван Гога продали на аукционе за $39 млн

Картина голландского импрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890) "Мост в Тренктае" продана в четверг за свыше 39 млн долларов США на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Картина голландского импрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890) "Мост в Тренктае" продана в четверг за свыше 39 млн долларов США на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция торгов ведется на сайте аукционного дома.

Стоимость этого лота составила 34 млн долларов США, однако с учетом всех дополнительных выплат новому владельцу картины придется выплатить за полотно 39,29 млн долларов США.

Как отмечает Christie's, Ван Гог написал эту картину в один из наиболее продуктивных периодов своего творчества. Работа будет выставляться в Институте искусств Детройта с 2022 по 2023 год.