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Картину Ван Гога продали на аукционе за $39 млн

Картину Ван Гога продали на аукционе за $39 млн Картина голландского импрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890) "Мост в Тренктае" продана в четверг за свыше 39 млн долларов США на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Искусство
14 мая 2021 г. 07:28
Картину Ван Гога продали на аукционе за $39 млн

Картина голландского импрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890) "Мост в Тренктае" продана в четверг за свыше 39 млн долларов США на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция торгов ведется на сайте аукционного дома.

Стоимость этого лота составила 34 млн долларов США, однако с учетом всех дополнительных выплат новому владельцу картины придется выплатить за полотно 39,29 млн долларов США.

Как отмечает Christie's, Ван Гог написал эту картину в один из наиболее продуктивных периодов своего творчества. Работа будет выставляться в Институте искусств Детройта с 2022 по 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке Van Qoqun əsəri 39 milyon dollardan baha satıldı

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