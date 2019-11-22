Картину Пикассо продали на канадском аукционе за 6,9 млн. долларов США - ФОТО

Работа Пабло Пикассо (1881-1973) "Женщина в шляпе", написанная испанским художником в 1941 году, продана на аукционе Heffel Fine Art Auction House в Торонто за 9,1 млн канадских долларов (6,9 млн. долларов США), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Картина выполнена маслом на холсте. На нем изображена муза и возлюбленная Пикассо - Дора Маар. В описании лота говорится, что эта картина "из известной европейской коллекции, имеющая большую историю экспонирования на различных выставках, в том числе в галерее "Кутц" в Нью-Йорке в 1956 году". Перед началом торгов картина оценивалась в 8-10 млн канадских долларов (6-7,5 млн. долларов США).

Отмечается, что полотна Пикассо считаются одними из самых дорогих в мире.