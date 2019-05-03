​Картину Нельсона Манделы продали за 112 тысяч долларов

В США картина бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы ушла с молотка за 112 тысяч долларов.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter британского аукционного дома Bonhams, где показана и сама картина.

Отметим, что картина Манделы изображает дверь его тюремной камеры, которая находилась на острове Роббен.

Дочь Н. Манделы, которая и выставила картину на торги заявила, что после ухода с президентского поста на пенсию отец не знал, чем занять себя. Тогда он начал рисовать, решив таким способом примириться с историей своей жизни, подчеркнула его дочь.

Нельсон Мандела провел в этой тюрьме 18 лет. Его камеру неоднократно посещали лидеры стран со всего мира, включая экс-президента США Барака Обаму и Билла Клинтона.