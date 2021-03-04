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Картину Бэнкси сожгли и превратили в цифровой актив

Картину Бэнкси сожгли и превратили в цифровой актив Это первый случай превращения реального произведения искусства в виртуальный актив
Искусство
4 марта 2021 г. 14:59
Картину Бэнкси сожгли и превратили в цифровой актив

Блокчейн-компания Injective Protocol купила у Нью-Йоркской галереи картину уличного художника Бэнкси Morons за 95 тыс. долларов США, чтобы сжечь и превратить в цифровой актив. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает CBS.

Агентство Pest Control, созданное самим художником, подтвердило подлинность произведения. После сожжения, транслировавшегося в прямом эфире, картину превратили в невзаимозаменяемый токен (NFT). Отмечается, что это первый случай превращения реального произведения искусства в виртуальный актив.

На картине Morons изображен реальный исторический момент — ситуация, когда картина "Подсолнухи" художника Винсента Ван Гога была продана на аукционе за 50 млн. долларов США. Это положило начало практике аукционов с огромными лотами.

Ранее сообщалось, что кусок стены с граффити Бэнкси продали за "шестизначную сумму".

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Версия на азербайджанском языке Benksinin şəkli yandırıldı və rəqəmsal aktivə çevrildi
Версия на английском языке Blockchain company burns Banksy artwork to turn it into digital original

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