Картину азербайджанского художника продали на аукционе в Великобритании

Как сообщает Report, информация поступила из пресс-службы министерства культуры и туризма.
В информации отмечается, что куратором по России, Кавказу и Центральной Азии в аукционном доме Sotheby's является Суад Караева, сыгравшая важную роль в реализации проекта.
Тогрул Нариманбеков родился в Баку 7 августа 1930 года. В 1950 году он окончил Азербайджанскую школу художеств имени Азима Азимзаде, а в 1955 году - Вильнюсский художественный институт в Литве.
Приступивший к творчеству с 50-х годов прошлого столетия художник - автор портретов, картин различных жанров. Им создано множество иллюстраций к театральным постановкам. Его произведения отличаются разнообразием тем и жанров, эстетическим совершенством, своеобразным стилем. Картины художника неоднократно демонстрировались в престижных выставочных залах мира, картинных галереях и музеях искусства. Некоторые его работы хранятся в частных коллекциях.
Художник скончался 2 июня 2013 года в Париже.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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