​Картина "Вниз по течению" завоевала премию в номинации "Лучший полнометражный фильм-дебют"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский фильм "Вниз по течению" получил премию в номинации "Лучший полнометражный фильм-дебют" на международном фестивале SEEfest, проходящем в Лос-Анджелесе (США). Как сообщает Report, информацию об этом распространила киностудия "Азербайджанфильм".

Фестиваль проводится при специальной поддержке американской Киноакадемии и служит популяризации в США европейского кино. На демонстрации фильма и церемонии награждения присутствовал режиссер-постановщик фильма Асиф Рустамов.

Фильм "Вниз по течению" снят по заказу министерства культуры и туризма на киностудии "Азербайджанфильм" им. Джаффара Джабарлы в 2014 году.

Авторы сценария – Асиф Рустамов и Отар Пертахия, оператор-постановщик – Айхан Салар, художник-постановщик – Рафиз Исмаилов, композитор – Хайам Мирзазаде, исполнительный продюсер – Надир Алиев, продюсер – Мушфиг Хатамов.

В фильме снимались Намиг Агаев, Мехрибан Зеки, Александра Андрежевская, Теймур Мамедов и другие актеры.