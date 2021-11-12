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Картина Ван Гога продана на аукционе Christie's за 36 млн долларов

Картина Ван Гога продана на аукционе Christie's за 36 млн долларов Картина Винсента Ван Гога, захваченная нацистами в период оккупации Франции во время Второй мировой войны, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке в четверг за 35,9 млн долларов США.
Искусство
12 ноября 2021 г. 09:25
Картина Ван Гога продана на аукционе Christie's за 36 млн долларов

Картина Винсента Ван Гога, захваченная нацистами в период оккупации Франции во время Второй мировой войны, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке в четверг за 35,9 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Картина "Стога пшеницы", написанная Ван Гогом в 1888 году, была продана за 35,885 млн долларов, что почти на 6 млн больше максимальной ожидаемой стоимости продажи.

После смерти Ван Гога "Стога пшеницы" унаследовал его брат Тео. Затем произведение сменило несколько владельцев, после чего попало в руки нацистов. С того момента местонахождение картины оставалось неизвестным до конца 1970-х годов, когда аукционный дом Christie's выкупил ее у американской компании, занимающейся продажей произведений искусства.

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Версия на английском языке Van Gogh painting sold at Christie's for $36M

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