Картина Ван Гога продана на аукционе Christie's за 36 млн долларов

Картина Винсента Ван Гога, захваченная нацистами в период оккупации Франции во время Второй мировой войны, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке в четверг за 35,9 млн долларов США.

Картина Винсента Ван Гога, захваченная нацистами в период оккупации Франции во время Второй мировой войны, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке в четверг за 35,9 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Картина "Стога пшеницы", написанная Ван Гогом в 1888 году, была продана за 35,885 млн долларов, что почти на 6 млн больше максимальной ожидаемой стоимости продажи.

После смерти Ван Гога "Стога пшеницы" унаследовал его брат Тео. Затем произведение сменило несколько владельцев, после чего попало в руки нацистов. С того момента местонахождение картины оставалось неизвестным до конца 1970-х годов, когда аукционный дом Christie's выкупил ее у американской компании, занимающейся продажей произведений искусства.