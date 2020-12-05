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Картина Ренуара продана на аукционе за $1,18 млн

Картина Ренуара продана на аукционе за $1,18 млн Картина Пьера Огюста Ренуара (1841-1919) "Маленький художник" продана в пятницу на аукционе Christie's за $1,18 млн - практически вдвое выше предварительной оценки.
Искусство
5 декабря 2020 г. 05:48
Картина Ренуара продана на аукционе за $1,18 млн

Картина Пьера Огюста Ренуара (1841-1919) "Маленький художник" продана в пятницу на аукционе Christie's за $1,18 млн - практически вдвое выше предварительной оценки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте аукциона.

На картине, написанной в 1907 году, запечатлен младший сын Ренуара - Клод, - сидящий перед мольбертом. Как отметили эксперты аукционного дома, рождение третьего сына стало радостным событием для художника, которому в тот момент было 60 лет, и он "тратил долгие часы на то, чтобы запечатлеть его образ на холсте".

Работа Пабло Пикассо (1881-1973) "Мужчина с сигаретой", датированная маем 1964 года, продана за $1,014 млн. Как отметили эксперты аукционного дома, эта работа относится к серии зарисовок молодых и пожилых мужчин, часто в рабочей одежде, с сигаретами или трубками в руках, неизменно в полосатых тельняшках. "Как свидетельствуют фотографии того времени, Пикассо любил носить такую же тельняшку, - отметили эксперты, представляя картину. - Таким образом Пикассо явно демонстрировал свою связь с морем".

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