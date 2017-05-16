Картина Пикассо продана за 45 млн долларов США

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Работа Пабло Пикассо "Сидящая женщина в голубом платье" продана на аукционе в Нью-Йорке за 45 млн долларов США, передает Report со ссылкой на Би-би-си.
На картине изображена одна из возлюбленных Пикассо - Дора Маар. Отношения Маар и Пикассо продолжались девять лет.
Картину он написал в 1939 году, когда ему было 58 лет, а его возлюбленной — 31.
Это одна из наиболее значимых работ в живописном наследии художника.
"Сидящую женщину" уже продавали, шесть лет назад за нее заплатили 26 млн долларов США.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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