Картина Кандинского продана на аукционе за $29 млн

Картина русского художника Василия Кандинского (1866-1944), больше полувека находившаяся в частной коллекции, была продана с аукциона Sotheby's за 29,4 млн долларов США.

Картина русского художника Василия Кандинского (1866-1944), больше полувека находившаяся в частной коллекции, была продана с аукциона Sotheby's за 29,4 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, торги предметами модернистского и современного искусства проходят в Лондоне и транслируются в прямом эфире.

Оценочная стоимость полотна под названием "Умиротворенные напряженности" (Tensions calm es) составляла 25-35 млн долларов США.

Картина "Умиротворенные напряженности" была создана знаменитым абстракционистом в 1937 году и приобретена другом Кандинского, американским меценатом Соломоном Гуггенхаймом (1861-1949). Всего в коллекции музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке насчитывалось около 150 работ Кандинского. Около полусотни из них, включая "Умиротворенные напряженности", были выставлены на аукцион в 1964 году. Тогда же эта картина была приобретена частным коллекционером и с тех пор впервые появилась на рынке.

Перед тем, как уйти с молотка, картина совершила мировое турне. Она экспонировалась в галереях Sotheby’s в Нью-Йорке с 7 по 12 мая, была представлена на предаукционных выставках в Дубае, Гонконге, Тайбэе и в Лондоне с 22 по 29 июня.