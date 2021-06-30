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Картина Гейнсборо "Мальчик в голубом" вернется в Лондон спустя 100 лет

Картина Гейнсборо "Мальчик в голубом" вернется в Лондон спустя 100 лет Картина "Мальчик в голубом" (1770) кисти классика британской живописи Томаса Гейнсборо (1727-1788) временно вернется в Национальную галерею Лондона спустя 100 лет.
Искусство
30 июня 2021 г. 20:01
Картина Гейнсборо Мальчик в голубом вернется в Лондон спустя 100 лет

Картина "Мальчик в голубом" (1770) кисти классика британской живописи Томаса Гейнсборо (1727-1788) временно вернется в Национальную галерею Лондона спустя 100 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Guardian.

Как указывает издание, полотно принадлежало герцогу Вестминстерскому до того, как век назад за 728 тыс. долларов США его приобрел американский железнодорожный магнат Генри Хантингтон, коллекционировавший произведения искусства. С тех пор картина выставлялась в музее-библиотеке Хантингтона в штате Калифорния.

Посетители Национальной галереи смогут увидеть картину с 25 января по 15 мая 2022 года.

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Версия на английском языке Gainsborough’s Blue Boy to return to UK after 100 years

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