Картина Боттичелли ушел с молотка в Нью-Йорке за $92 млн

Картина "Молодой человек с медальоном" кисти флорентийского мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли была продана на аукционе в Нью-Йорке за 92 млн долларов США.

Картина "Молодой человек с медальоном" кисти флорентийского мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли была продана на аукционе в Нью-Йорке за 92 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция аукциона велась на сайте торгового дома Sotheby's.

Произведение художника, созданное в 1470-1480 годах и некогда принадлежавшее нескольким поколениям семьи аристократов из Уэльса (Великобритания), оценивалось экспертами как минимум в 80 млн долларов США. При этом предполагалось, что итоговая цена лота может превысить 100 млн долларов США. О сделанной по телефону ставке, которая оказалась самой высокой, объявила сотрудница торгового дома. Личность покупателя не разглашается. Новому обладателю картины с учетом всех сборов и налогов будет необходимо заплатить 92,184 млн долларов США.

Предыдущий владелец полотна приобрел его за более чем 1 млн долларов США в 1982 году. В течение последних 50 лет картина выставлялась в крупнейших собраниях произведений искусства, включая Национальную галерею в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.