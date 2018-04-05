Каннский кинофестиваль откроет триллер иранского режиссера

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Оргкомитет 71-го Каннского кинофестиваля утвердил фильм открытия, cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. Смотр откроется 8 мая триллером иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают".

В картине снялись Пенелопа Крус и Хоакин Феникс. В основу сюжета легла история супругов, приехавших из Буэнос-Айреса в испанскую деревушку. Семейное торжество оказывается прерванным чередой неожиданных и неприятных событий.

Предыдущий фильм Фархади "Коммивояжер" был показан на Каннском кинофестивале 2016 года и получил тогда приз за лучший сценарий.

Международный кинофестиваль пройдет в Каннах с 8 по 19 мая. Жюри секции "Особый взгляд" на фестивале возглавит актер и режиссер Бенисио Дель Торо.