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Камбербэтч сыграет роль Литвиненко в сериале "Лондонград"

Камбербэтч сыграет роль Литвиненко в сериале "Лондонград" Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса в сериале "Шерлок", исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале от компании HBO "Лондонград".
Искусство
29 октября 2021 г. 07:59
Камбербэтч сыграет роль Литвиненко в сериале Лондонград

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса в сериале "Шерлок", исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале от компании HBO "Лондонград".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг американский журнал Variety.

По его данным, сериал будет основываться на сюжете книги британского журналиста Алана Коуэлла "Последний шпион" (The Terminal Spy) об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

30 сентября 2021 года стало известно, что британский телеканал Ай-ти-ви (ITV) выпустит художественный мини-сериал Litvinenko об отравлении Александра Литвиненко. Как сообщила пресс-служба телеканала, главную роль исполнит шотландец Дэвид Теннант, известный по ролям в сериалах Doctor Who ("Доктор Кто") и Good Omens ("Благие знамения").

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