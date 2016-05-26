​Калмыкский режиссер поставил в ТЮЗе спектакль "Родственники"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя 11 июня состоится премьера спектакля "Родственники".

Как сообщает Report, авторы сценария - Вера Шуграева и Али Амирли. Спекталь поставлен по мотивам произведения калмыкского драматурга Баатра Басангова.

По информации, согласно заключенному между руководством двух театров контракту о взаимных творческих связях, режиссером-постановщиком спектакля является художественный руководитель Национального драматического театра имени Б.Басангова Республики Калмыкия, заслуженный деятель искусств России и почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев.

Художник-постановщик спектакля - Эльшан Сарханоглу, композитор - гендиректор Калмыкской государственной филармонии Аркадий Манджиев, постановщик танцев - Вусал Мехралиев, ассистент режиссера - Гюнай Гасымова.

В спектакле задействованы народный артист Ясин Гараев, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Эльшан Рустамов, Наиба Аллахвердиева, Нубар Новрузова и другие.

Напомним, что спектакль является второй постановкой Бориса Манджиева в Театре юного зрителя. До этого им был поставлен одноименный спектакль по мотивам повести азербайджанского драматурга А.Ахвердова "Письма из ада".