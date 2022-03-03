Как антироссийские санкции отразятся на деятельности азербайджанских кинотеатров?

После введения пакета санкций из-за военных действий России в Украине гиганты киноиндустрии такие, как Disney, Warner Bros. и Sony, ввели санкции против России.

После введения пакета санкций из-за военных действий России в Украине гиганты киноиндустрии такие, как Disney, Warner Bros. и Sony, ввели санкции против России.

Как известно, азербайджанские кинотеатры приобретают киноленты этих компаний в их офисах в Москве. Где же они будут приобретать их с учетом антироссийских санкций?

Директор по маркетингу сети кинотеатров Cinemaplus Нармин Гасанова отметила Report, что сеть кинотеатров покупает фильмы непосредственно у этих студий: "Мы работаем напрямую со студиями крупнейших мировых кинопроизводителей, таких как Sony, Disney, Warner Bros., Paramount. Страны СНГ приобретали фильмы посредством России, поскольку офисы этих кинокомпаний находятся в Москве. Однако события последних нескольких дней дают основание предполагать, что эти компании изменят свое местонахождение. В целом, фильмы мирового кинопроката будут демонстрироваться в Азербайджане в день их выхода на экраны".

По словам Н.Гасановой, в настоящее время ведутся переговоры: "Вышеупомянутые киногиганты прорабатывают этот вопрос. Наша главная цель - показ фильмов в Азербайджане в день их мировой премьеры”.

PR-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев отметил, что для таких кинокомпаний как Disney, Warner Bros., Sony и др. Азербайджан стоял в ряду стран СНГ, таким, как Молдова, Казахстан и Россия:

“У них была дистрибьюторская компания в России для пространства СНГ. В настоящее время ситуация может измениться с учетом антироссийских санкций. Возможно, появится новая страна-дистрибьютор. Бытуют разные предположения, может быть, это будет Турция. Ясно одно, что наша аудитория не будет обделена большими премьерами. Думаю, что эти санкции не окажут на нас большого влияния. Во всех случаях мы пытаемся решить эту проблему, чтобы наши зрители не остались без премьеры”, - отметил он.