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К лечению зараженного COVID-19 Ягуба Зуруфчу привлечены иностранные специалисты

К лечению зараженного COVID-19 Ягуба Зуруфчу привлечены иностранные специалисты К лечению зараженного коронавирусом заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу привлечены иностранные специалисты.
Искусство
11 сентября 2021 г. 11:05
К лечению зараженного COVID-19 Ягуба Зуруфчу привлечены иностранные специалисты

К лечению зараженного коронавирусом заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу привлечены иностранные специалисты.

Об этом Report сообщила супруга певца Айнур Зуруфчу.

Она сообщила, что иностранные и местные врачи минувшей ночью вместе наблюдали за состоянием Я.Зуруфчу: "Врачи провели консилиум и оценили состояние пациента с целью назначения ему дальнейшего лечения. Результаты станут известны сегодня".

Заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад заразился коронавирусом и был помещен в реанимационное отделение Yeni klinika. Певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Я.Зуруфчу как тяжелое.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxan Yaqub Zurufçunun müalicəsinə xarici mütəxəssislər cəlb edilib

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