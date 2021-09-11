К лечению зараженного COVID-19 Ягуба Зуруфчу привлечены иностранные специалисты

К лечению зараженного коронавирусом заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу привлечены иностранные специалисты.

К лечению зараженного коронавирусом заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу привлечены иностранные специалисты.

Об этом Report сообщила супруга певца Айнур Зуруфчу.

Она сообщила, что иностранные и местные врачи минувшей ночью вместе наблюдали за состоянием Я.Зуруфчу: "Врачи провели консилиум и оценили состояние пациента с целью назначения ему дальнейшего лечения. Результаты станут известны сегодня".

Заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад заразился коронавирусом и был помещен в реанимационное отделение Yeni klinika. Певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Я.Зуруфчу как тяжелое.