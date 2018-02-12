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    Известный турецкий актер помещен в больницу

    Лечение срочно прооперированного Кадыра Инаныра продолжается в реанимационном отделе

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Известный турецкий актер Кадыр Инаныр помещен в больницу.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, врачи сообщают, что у актера образовался тромб в сосудах мозга.

    Лечение срочно прооперированного Кадыра Инаныра продолжается в реанимационном отделе.

    Врачи отметили, что угрозы для жизни актера уже нет.

    Отметим, что родившийся в 1949 году К.Инаныр стал известным благодаря фильму "Черноглазая". Он также снялся в таких фильмах, как "Татар Рамазан","Путь смерти, ураган", "Прощай, Катя", "Наша ссора", "Вклад" и др.

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