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    Известный турецкий актер перенес паралич

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Известный турецкий актер Эрджан Язган перенес паралич.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, актер помещен в частную клинику, его лечение продолжается.

    По словам врачей, ему намного лучше.

    Отметим, что Э.Язган родился в 1946 году в Турции.

    Он прославился ролью водителя Исмета в сериале "Перихан Абла" ("Perihan Abla").

    В 1989-2002 годах сыграл в сериале "Бизимкилер" ("Bizimkilər") образ Джафара. Актер играл во многих сериалах и фильмах.

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