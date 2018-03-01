Известный турецкий актер перенес паралич

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Известный турецкий актер Эрджан Язган перенес паралич.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, актер помещен в частную клинику, его лечение продолжается.

По словам врачей, ему намного лучше.

Отметим, что Э.Язган родился в 1946 году в Турции.

Он прославился ролью водителя Исмета в сериале "Перихан Абла" ("Perihan Abla").

В 1989-2002 годах сыграл в сериале "Бизимкилер" ("Bizimkilər") образ Джафара. Актер играл во многих сериалах и фильмах.