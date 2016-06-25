​Известный российский режиссер попал в больницу

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Председатель Союза кинематографистов России, известный режиссер Никита Михалков попал в больницу.

Как сообщает Report, он был госпитализирован с воспалением легких.

Из-за проблем со здоровьем Никита Михалков не смог принять участие на открытии 38-го Московского международного кинофестиваля.

В пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили, что Н.Михалков никогда бы не позволил себе пропустить открытие фестиваля без весомых причин. Вместе с тем, он тщательно следит за работой фестиваля и постарается присоединиться к нему в ближайшее время, добавили в пресс-службе.